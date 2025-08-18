У Запоріжжі пролунали вибухи: під ударом інфраструктура, є постраждалі

Обстріл України 18 серпня

Вранці 18 серпня Харків знову зазнав масованої атаки дронами-камікадзе "Шахед". Напередодні ввечері росіяни вже били по місту балістичними ракетами. Один із ударів припав на Індустріальний район: у житлових будинках спалахнула масштабна пожежа.

Полум’я охопило кілька поверхів - з другого по четвертий в одному під’їзді та останній поверх в іншому. Вже відомо, що загинули щонайменше 5 людей, а постраждали понад 20 мешканців.

За останніми даними, п’ятеро мешканців вважаються зниклими.

Також сьогодні вночі під атакою ворожих безпілотників перебувала й Одеса. Ударні дрони атакували місто одночасно з кількох сторін.