В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В Запорожье прозвучало несколько взрывов сегодня ночью, 29 июня, во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
О причинах и последствиях взрывов пока не сообщается. В Запорожской ОВА призвали жителей до окончания воздушной тревоги находиться в укрытиях.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Запорожской области есть высокая угроза применения оккупантами баллистического вооружения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.