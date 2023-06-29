В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В Запорожье прозвучало несколько взрывов сегодня ночью, 29 июня, во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

О причинах и последствиях взрывов пока не сообщается. В Запорожской ОВА призвали жителей до окончания воздушной тревоги находиться в укрытиях.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Запорожской области есть высокая угроза применения оккупантами баллистического вооружения.