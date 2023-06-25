Россияне ночью атаковали пригород Запорожья

Российские оккупанты в ночь на 25 июня ударили по Запорожью. Оккупанты атаковали пригород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Ночью враг атаковал пригород областного центра. Попадание произошло на открытых территориях, в том числе в одно из местных предприятий", - говорится в сообщении.

В результате атаки повреждены припаркованные грузовики и здания, расположенные рядом. К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, оккупанты за сутки обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области. Россияне применили беспилотники, РСЗО, артиллерию. В результате атак повреждены 15 домов.

"К сожалению, травмы во время вражеских ударов получили двое гражданских - 85-летняя жительница Преображенки и 77-летняя жительница Новоданиловки", - добавили в ОВА.

Фото: оккупанты ночью ударили по Запорожью (t.me/zoda_gov_ua)

Ситуация в Запорожье

Стоит отметить, что Запорожье расположено в нескольких десятках километров от линии фронта. Город страдает от российских обстрелов, оккупанты часто наносят удары из тяжелого вооружения и ракетам С-300.

Так, в частности, этой ночью в Запорожье прогремели взрывы, а горожан просили находиться в укрытиях.

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