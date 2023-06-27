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Россияне обстреляли Ореховскую громаду в Запорожской области: есть погибший и раненые

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Ореховская громада, Вторник 27 июня 2023 16:28
Россияне обстреляли Ореховскую громаду в Запорожской области: есть погибший и раненые Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 27 июня, обстреляли Ореховскую громаду в Запорожской области. В результате этого погиб один человек, еще 6 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

Обстрел Орехова

"В результате артиллерийского обстрела ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет", - говорится в сообщении.

Россияне обстреляли Ореховскую громаду в Запорожской области: есть погибший и раненые

Фото: община, которую обстреляла Россия (deepstatemap.live)

Отмечается, что также от полученных ранений погиб 77-летний житель Орехова.

Обстрел Преображенки

Руководитель области сообщил, что серьезные травмы получили три жительницы Преображенки 45, 56 и 87 лет.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно российские военные обстреляли 22 населенных пункта в Запорожской области. В результате вражеских ударов пострадали три человека.

Также российские оккупанты в ночь на 25 июня ударили по Запорожью. Оккупанты атаковали пригород.

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