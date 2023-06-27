Россияне обстреляли Ореховскую громаду в Запорожской области: есть погибший и раненые
Российские войска сегодня, 27 июня, обстреляли Ореховскую громаду в Запорожской области. В результате этого погиб один человек, еще 6 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.
Обстрел Орехова
"В результате артиллерийского обстрела ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет", - говорится в сообщении.
Фото: община, которую обстреляла Россия (deepstatemap.live)
Отмечается, что также от полученных ранений погиб 77-летний житель Орехова.
Обстрел Преображенки
Руководитель области сообщил, что серьезные травмы получили три жительницы Преображенки 45, 56 и 87 лет.
Ситуация в Запорожской области
Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.
Недавно российские военные обстреляли 22 населенных пункта в Запорожской области. В результате вражеских ударов пострадали три человека.
Также российские оккупанты в ночь на 25 июня ударили по Запорожью. Оккупанты атаковали пригород.
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