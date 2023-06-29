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У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Запоріжжі пролунало кілька вибухів сьогодні вночі, 29 червня, під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Про причини та наслідки вибухів поки не повідомляється. У Запорізькій ОВА закликали мешканців до закінчення повітряної тривоги перебувати у укриттях.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на Запоріжжі є висока загроза застосування окупантами балістичного озброєння.

Окупанти посилили обстріли Запоріжжя та області

В останні місяці окупанти посилили обстріли Запоріжжя та населених пунктів області. Це пов'язано зі спробами військ РФ зірвати плани ЗСУ щодо контрнаступних дій.

Так, російські війська 27 червня обстріляли Оріхівську громаду у Запорізькій області . Внаслідок цього загинула одна людина, ще 6 осіб отримали поранення.

Також нещодавно окупанти обстріляли 22 населені пункти в Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів постраждали троє людей. Крім того, війська РФ у ніч на 25 червня вдарили по Запоріжжю. Окупанти атакували передмістя.

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