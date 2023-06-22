Оккупанты обстреляли Ореховскую громаду в Запорожской области: есть раненые

Российские военные за сутки обстреляли 22 населенных пункта в Запорожской области. Вследствие вражеских ударов пострадало три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Запорожской области .

"21 июня правоохранители зафиксировали 27 сообщений о разрушениях в 22 населенных пунктах - Гуляйполе, Орехове, Преображенке, Железнодорожном, Новодаровке, Левадном, Новоандреевке, Волшебном, Красном, Белогорье, Гуляйпольском, Темировке, Малиновке, Ольговском, Новоивановке, Полтавке, Степном, Пятихатках, Степногорске, Павловке, Малых Щербаках, Червоноднепровке", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ореховском направлении

Отмечается, что напряженной остается ситуация в Ореховской громаде. В Преображенке в результате авиационной атаки повреждены дома и машины местного населения, некоторые жилые дома полностью уничтожены. Значительные повреждения получила территория фермерского хозяйства.

"В результате обстрела села с осколочными ранениями верхних конечностей госпитализированы двое местных - 84-летний мужчина и 54-летняя женщина. Также в больницу доставлена еще одна пострадавшая - женщина получила травму головы во время обстрела Орехова", - сообщили в полиции.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Во время полномасштабной войны из Запорожской области уехали 280 тысяч человек. Сейчас в части, которую контролирует Украина, проживает более полумиллиона человек.