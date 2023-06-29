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В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

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Четверг 29 июня 2023 01:07
В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье прозвучало несколько взрывов сегодня ночью, 29 июня, во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О причинах и последствиях взрывов пока не сообщается. В Запорожской ОВА призвали жителей до окончания воздушной тревоги находиться в укрытиях.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Запорожской области есть высокая угроза применения оккупантами баллистического вооружения.

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