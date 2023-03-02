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В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

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Четверг 02 марта 2023 02:01
В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье сегодня ночью, 2 марта, были слышны громкие взрывы, в городе и регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О причинах и последствиях взрывов пока ничего не сообщалось. Жителей областного центра до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или же по возможности соблюдать правило "двух стен".

В ОВА призвали жителей города не распространять фото и видео с результатами "работы" оккупантов на территории Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские войска для разведки и наведения ударов по Запорожской области используют комплекс "Зоопарк-1".

Также мы писали, что оккупанты ночью 27 февраля обстреляли Запорожье ракетами C-300, в результате атаки пострадал объект инфраструктуры. Один снаряд, вероятно, упал в воду.

Ранее сообщалось, что 25 февраля россияне нанесли 187 ударов, из них - 167 из артиллерийских установок по Запорожской области за последние два дня.

Напомним, что в пятницу, 24 февраля, российские военные обстреляли село Таврическое в Запорожской области. В результате вражеских ударов пострадали частные дома.

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