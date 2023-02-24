Оккупанты обстреляли село Таврическое в Запорожской области: повреждены дома

В пятницу, 24 февраля, российские военные обстреляли село Таврическое в Запорожской области. В результате вражеских ударов пострадали частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской ОВА.

"Все подробности атаки выясняются", - добавили в ОВА.

Напомним, что украинские войска по наведению партизан нанесли точный удар по вражескому составу с боеприпасами в Запорожской области.

Россияне начали использовать местную инфраструктуру Запорожской области в собственных целях, в том числе и в целях собственного обогащения.

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