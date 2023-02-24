ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли село Таврическое в Запорожской области: повреждены дома

Новина українською →
Таврическое, Пятница 24 февраля 2023 16:47
Оккупанты обстреляли село Таврическое в Запорожской области: повреждены дома Фото: Оккупанты обстреляли село Таврическое в Запорожской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 февраля, российские военные обстреляли село Таврическое в Запорожской области. В результате вражеских ударов пострадали частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской ОВА.

"Оккупанты обстреляли населенный пункт Запорожского района", - говорится в сообщении.

Под атаку подверглось село Таврическое.

"Все подробности атаки выясняются", - добавили в ОВА.

Напомним, что украинские войска по наведению партизан нанесли точный удар по вражескому составу с боеприпасами в Запорожской области.

Россияне начали использовать местную инфраструктуру Запорожской области в собственных целях, в том числе и в целях собственного обогащения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожская область Война в Украине
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны