РФ нанесла более 180 ударов по Запорожской области за два дня: пострадал один человек

Фото: РФ нанесла более 180 ударов по Запорожской области (t.me/police_zp_news)

Россияне нанесли 187 ударов, из них - 167 из артиллерийских установок по Запорожской области за последние два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Запорожской области.

"В Степногорске оккупанты частично разрушили здание школы и двора. Обломками иссечены стены, разбиты окна, повреждены классные аудитории и школьное имущество", - говорится в сообщении. Отмечается, что 69-летний местный житель, спасаясь от вражеских снарядов, повредил ногу и не мог самостоятельно добраться до ближайшего укрытия. "Полицейские оперативно среагировали и доставили пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение", - добавили правоохранители. Также разрушения получили квартиры местной многоэтажки и складское помещение сельскохозяйственного предприятия.