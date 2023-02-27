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Оккупанты для корректировки обстрелов в Запорожской области используют "Зоопарк-1", - Генштаб

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 18:49
Оккупанты для корректировки обстрелов в Запорожской области используют "Зоопарк-1", - Генштаб Фото: российская РЛС "Зоопарк-1" (mil.ru)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Запорожской и Донецкой областей. Для разведки они используют комплекс "Зоопарк-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным Генштаба, от обстрелов пострадали 17 населённых пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области.

"Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии, а для определения позиций нашей артиллерии развернул в районе населенного пункта Степное радиолокационный комплекс "Зоопарк-1"", - говорится в сообщении.

"Зоопарк-1" предназначен для контрбатарейной борьбы. С его помощью можно вести разведку о позиции огневых средств противника, а также производить расчеты траекторий снарядов и ракет. Комплекс помогает корректировать огонь дружеских огневых средств и следить за воздушным пространством. "Зоопарк-1" может вести контроль над беспилотными летательными аппаратами.

Разрабатывать его начали еще в 1980 году, а завершили уже в современной России. На вооружение РФ он попал в 2008 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожской области Вооруженные силы Украины уничтожили редкий радиолокационный комплекс кафиров "Зоопарк-1".

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