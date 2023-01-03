Оккупанты атаковали ракетами Запорожье: в ОВА рассказали о пожаре и пострадавшем

Во вторник вечером, 3 января, в Запорожье прогремели взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

В то же время местные жители информируют, что в городе перед тревогой было слышно четыре взрыва.

"Слышали их в нескольких районах Запорожья", - пишут местные Telegram-каналы.

Обновлено (23:23)

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что враг атаковал ракетами окрестности города.

"В результате "прилета" на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен", - указал чиновник.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы.