В Херсоне сообщают о взрывах
Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Во вторник вечером, 3 января, в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальной информации о ситуации в городе пока нет.
Отметим, что на данный момент в городе, как и в области воздушная тревога не была объявлена.
Обновлено (22:50)
Местные Telegram-каналы сообщают, что в город влетел "Шахед" и его пытаются уничтожить.
Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 79 раз ударили по территории Херсонской области. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненые.
Кроме того, сегодня под российский удар попало транспортное предприятие "Херсонэлектротранс".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.