В Херсоне сообщают о взрывах

Во вторник вечером, 3 января, в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Отметим, что на данный момент в городе, как и в области воздушная тревога не была объявлена.

Обновлено (22:50)

Местные Telegram-каналы сообщают, что в город влетел "Шахед" и его пытаются уничтожить.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 79 раз ударили по территории Херсонской области. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненые.

Кроме того, сегодня под российский удар попало транспортное предприятие "Херсонэлектротранс".

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