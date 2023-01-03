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В Херсоне сообщают о взрывах

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Херсон, Вторник 03 января 2023 22:23
В Херсоне сообщают о взрывах Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник вечером, 3 января, в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Отметим, что на данный момент в городе, как и в области воздушная тревога не была объявлена.

Обновлено (22:50)

Местные Telegram-каналы сообщают, что в город влетел "Шахед" и его пытаются уничтожить.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 79 раз ударили по территории Херсонской области. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненые.

Кроме того, сегодня под российский удар попало транспортное предприятие "Херсонэлектротранс".

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