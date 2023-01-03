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Окупанти атакували ракетами Запоріжжя: в ОВА розповіли про пожежу та постраждалого

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Запоріжжя, Вівторок 03 січня 2023 22:55
Окупанти атакували ракетами Запоріжжя: в ОВА розповіли про пожежу та постраждалого Фото: У Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок увечері, 3 січня, у Запоріжжі пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Водночас місцеві жителі інформують, що у місті перед тривогою було чути чотири вибухи.

"Чули їх у кількох районах Запоріжжя", - пишуть місцеві Telegram-канали.

Оновлено (23:23)

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що ворог атакував ракетами околиці міста.

"Унаслідок "прильоту" на об'єктах цивільноі інфраструктури, виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена", - вказав посадовець.

Наразі на місці події працюють відповідні служби.

Нагадаємо, сьогодні ввечері також вибухи пролунали у Херсоні.

Крім того, минулої доби російські окупанти 79 разів ударили по території Херсонської області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

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Запоріжжя Вибух Війна Росії проти України
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