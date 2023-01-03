Окупанти атакували ракетами Запоріжжя: в ОВА розповіли про пожежу та постраждалого
У вівторок увечері, 3 січня, у Запоріжжі пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .
Водночас місцеві жителі інформують, що у місті перед тривогою було чути чотири вибухи.
"Чули їх у кількох районах Запоріжжя", - пишуть місцеві Telegram-канали.
Оновлено (23:23)
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що ворог атакував ракетами околиці міста.
"Унаслідок "прильоту" на об'єктах цивільноі інфраструктури, виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена", - вказав посадовець.
Наразі на місці події працюють відповідні служби.
Нагадаємо, сьогодні ввечері також вибухи пролунали у Херсоні.
Крім того, минулої доби російські окупанти 79 разів ударили по території Херсонської області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.
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