Оккупанты за сутки 79 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты за прошедшие сутки 79 раз ударили по территории Херсонской области. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

По словам Янушевича, за сутки из-за российских обстрелов погибли два человека, еще 9 жителей области получили ранения разной степени тяжести.

"Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома", - рассказал он.

Для атак враг применил артиллерию, реактивную систему залпового огня, минометы и танки.

Напомним, вчера утром вражеские войска обстреляли центр Берислава. По предварительным данным, огонь велся из танка с левого берега Херсонской области.

Также сообщалось, что население Херсона с начала полномасштабной войны сократилось более чем в пять раз.

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