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В Запорожье прозвучала серия взрывов

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Запорожье, Воскресенье 06 августа 2023 02:26
В Запорожье прозвучала серия взрывов Фото: в Запорожье прозвучала серия взрывов (facebook.com/mns.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 6 августа. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным Воздушных сил ВСУ, воздушная тревога в Запорожье была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.

О причинах и последствиях взрывов официальных данных пока не сообщалось. Жителей региона до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или соблюдать правило "двух стен".

Ракетный удар по Украине 5 августа

Вечером 5 августа россияне массово запустили ракеты по территории Украины. Сначала была информация о "Калибрах" с юга, которые двигались в сторону Киева, а затем повернули в направлении Хмельницкого. А затем в Воздушных силах сообщили о пусках "Кинжалов" из Тамбова и "скоростной ракете" с севера. Тогда же стало известно и о ракете из Беларуси.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Запорожье, Хмельницкой и Житомирской областях. В Запорожье оккупанты обстреляли окрестности, а о ситуации в других двух областях пока информации нет.

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему россияне впервые за много месяцев использовали Беларусь для ударов по Украине.

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