В Хмельницкой и Житомирской областях слышны взрывы

В Хмельницкой и Житомирской областях раздаются звуки взрывов. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

В Хмельницкой облгосадминистрации подтвердили взрывы в области.

"Слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!", - подчеркнули в ОВА.

Кроме того, взрывы подтвердил и мэр Каменец-Подольска Михаил Поситко. Он также заявил о повторном запуске крылатых ракет.

Повторный взрыв

В Хмельницкой ОГА заявили о повторном взрыве.

"Снова слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ПВО!", - заявили в администрации.

Мы также сообщали о взрывах в Запорожье, произошедших во время сегодняшней воздушной тревоги.

Атаки российских оккупантов

Напомним, российские оккупанты последние несколько недель усиленно атакуют территорию Украины с помощью ракет и дронов.

Последний их массированный удар произошел 26 июля. Тогда россияне для атаки задействовали крылатые и гиперзвуковые ракеты. Всего за день силам противовоздушной обороны удалось сбить 36 ракет противника, среди которых: 3 ракеты "Калибр" и 33 ракеты Х-101/Х-555.

Целью российской атаки стал район Староконстантинова Хмельницкой области.

В результате обстрела противника в Винницкой области были ранены пять человек - они пострадали от падения обломков.

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