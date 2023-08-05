В Хмельницкой и Житомирской областях слышны взрывы
В Хмельницкой и Житомирской областях раздаются звуки взрывов. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В Хмельницкой облгосадминистрации подтвердили взрывы в области.
"Слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!", - подчеркнули в ОВА.
Кроме того, взрывы подтвердил и мэр Каменец-Подольска Михаил Поситко. Он также заявил о повторном запуске крылатых ракет.
Повторный взрыв
В Хмельницкой ОГА заявили о повторном взрыве.
"Снова слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ПВО!", - заявили в администрации.
Мы также сообщали о взрывах в Запорожье, произошедших во время сегодняшней воздушной тревоги.
Атаки российских оккупантов
Напомним, российские оккупанты последние несколько недель усиленно атакуют территорию Украины с помощью ракет и дронов.
Последний их массированный удар произошел 26 июля. Тогда россияне для атаки задействовали крылатые и гиперзвуковые ракеты. Всего за день силам противовоздушной обороны удалось сбить 36 ракет противника, среди которых: 3 ракеты "Калибр" и 33 ракеты Х-101/Х-555.
Целью российской атаки стал район Староконстантинова Хмельницкой области.
В результате обстрела противника в Винницкой области были ранены пять человек - они пострадали от падения обломков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.