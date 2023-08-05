Ракетная опасность. В Украине третий раз за сутки масштабная тревога
В Украине в третий раз за сутки объявлена масштабная воздушная тревога. В частности, из-за ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 18:37 воздушная тревога объявлена почти во всех областях.
По состоянию на 18:21, карта воздушных тревог выглядит так:
Причина тревоги
Оновлено 19:00
Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты выпустили по Украине "Кинжалы".
"Внимание - пуск Кинжалов из района Тамбова, РФ", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что захватчики повторно запустили "Кинжалы", которые направляются в сторону Житомира, Староконстянтиновки и Полтавской области.
Обновлено.
В 18:29 в Воздушных силах сообщили, что крылатые ракеты направляются в направлении Черкасской области!
"Направление руку может меняться! Оставайтесь в укрытии", - говорится в сообщении.
Позже в ВС сообщили, что крылатые ракеты входят в Киевскую область.
Воздушные силы ВСУ сообщили, сейчас тревога была объявлена из-за ракетной опасности в большинстве областей.
"Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская области - ракетная опасность", - говорится в сообщении.
Также угроза ракетного обстрела в Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Кроме того, сообщается, что группа крылатых ракет движется в направлении Кировоградской области.
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