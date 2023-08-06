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У Запоріжжі пролунала серія вибухів

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Запоріжжя, Неділя 06 серпня 2023 02:26
У Запоріжжі пролунала серія вибухів Фото: у Запоріжжі пролунала серія вибухів (facebook.com/mns.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У Запоріжжі пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 6 серпня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

За даними Повітряних сил ЗСУ, повітряну тривогу в Запоріжжі було оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про причини та наслідки вибухів офіційних даних поки не повідомлялося. Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

Ракетний удар по Україні 5 серпня

Увечері 5 серпня росіяни масово запустили ракети територією України. Спочатку була інформація про "Калібра" з півдня, які рухалися у бік Києва, а потім повернули у напрямку Хмельницького. А потім у Повітряних силах повідомили про пуски "Кинджалів" з Тамбова та "швидкісну ракету" з півночі. Тоді ж стало відомо і про ракету з Білорусі.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Запоріжжі, Хмельницькій та Житомирській областях. У Запоріжжі окупанти обстріляли околиці, а про ситуацію в інших двох областях поки що інформації немає.

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, чому росіяни вперше за багато місяців використовували Білорусь для ударів по Україні.

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