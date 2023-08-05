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Россия запустила ракету по Украине из Беларуси: эксперт объяснил действия РФ и предупредил об угрозе

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Киев, Суббота 05 августа 2023 20:30
Россия запустила ракету по Украине из Беларуси: эксперт объяснил действия РФ и предупредил об угрозе Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий
Эксперт: Александр Мусиенко

Российские войска вечером 5 августа в очередной раз массированно запустили ракеты по Украине. В частности, как сообщили в Воздушных силах, летели ракеты на украинские города и с территории Беларуси.

Почему россияне впервые за много месяцев использовали Беларусь для ударов по Украине, пояснил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Александр Мусиенко.

Сегодня вечером во время ракетного налета на Украину в Telegram-канале воздушных сил появилось сообщение о ракетах из Беларуси. Однако дополнительных деталей или разъяснений не было. Пока неизвестно, пролетели ли ракеты из РФ через Беларусь, или были запущены непосредственно с ее территории.

Россия запустила ракету по Украине из Беларуси: эксперт объяснил действия РФ и предупредил об угрозе

Из Беларуси стоит ждать провокаций

По мнению Мусиенко, вполне возможно, что россияне использовали Беларусь для удара по Украине, поскольку в последнее время там наблюдается активность войск РФ.

"Сейчас мы видим, что активность российских военных и "вагнеровцев" в Беларуси увеличилась, и провокаций оттуда следует ожидать. Мы видим, что сегодня Беларусь в очередной раз рассматривается Россией как серьезный плацдарм для эскалации против Запада, в первую очередь против Польши и Литвы, и во вторую очередь – против Украины. Поэтому мы опять перед рисками ракетных и воздушных атак оттуда", - пояснил он.

Лукашенко прогнулся?

Ранее некоторые эксперты считали, что россияне не наносят удары по Украине с территории Беларуси из-за позиции Лукашенко. Однако, как уверяет Мусиенко, отсутствие ударов из Беларуси совсем не связано с Лукашенко.

"Атаки с территории Беларуси не велись исключительно потому, что у российской авиации были другие планы, другие маршруты, только поэтому. Как только им понадобилась реализация сценария из Беларуси, а сейчас, очевидно, таких атак может стать больше, они начали опять использовать воздушный пространство Беларуси. Поэтому, по существу, Лукашенко здесь абсолютно ни при чем, он здесь в принципе исключительно исполнитель", - отметил эксперт.

Ракетный налет на Украину.

Вечером 5 августа россияне массово запустили ракеты по территории Украины. Сначала была информация о "Калибрах" с юга, которые двигались в сторону Киева, а затем повернули в направлении Хмельницкого. А затем в Воздушных силах сообщили о пусках "Кинжалов" из Тамбова и "скоростной ракете" с севера. Тогда же стало известно и о ракете из Беларуси.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Запорожье, Хмельницкой и Житомирской областях. В Запорожье оккупанты обстреляли окрестности, а о ситуации в других двух областях пока информации нет.

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