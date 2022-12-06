В Запорожье слышны звуки взрывов: что известно
В Запорожье сегодня вечером, 6 декабря, прозвучали громкие взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запоріжжя.Інфо.
Мониторинговые сообщают, что в областном центре отработали украинские силы ПВО по неназванным воздушным целям. Сообщается как минимум о двух громких взрывах.
По предварительной информации, противовоздушная оборона "отработала" успешно. Больше подробностей будет сообщено позже.
Напомним, что оккупанты в ночь на 6 декабря нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал.
Также ранее сообщалось, что в Запорожье ночью 6 декабря прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
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