В Запорожье слышны звуки взрывов: что известно

В Запорожье сегодня вечером, 6 декабря, прозвучали громкие взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запоріжжя.Інфо.

Мониторинговые сообщают, что в областном центре отработали украинские силы ПВО по неназванным воздушным целям. Сообщается как минимум о двух громких взрывах. По предварительной информации, противовоздушная оборона "отработала" успешно. Больше подробностей будет сообщено позже.