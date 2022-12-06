У Запоріжжі чути звуки вибухів: що відомо

У Запоріжжі сьогодні увечері, 6 грудня, пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запоріжжя.Інфо .

За попередньою інформацією, протиповітряна оборона "відпрацювала" успішно. Більше подробиць буде повідомлено пізніше.

Моніторингові повідомляють, що в обласному центрі відпрацювали українські сили ППО щодо неназваних повітряних цілей. Повідомляється як мінімум про два гучні вибухи.

Нагадаємо, що окупанти в ніч проти 6 грудня завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Також раніше повідомлялося, щоу Запоріжжі вночі 6 грудня пролунали вибухи. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

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