ua ru
Вт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ночью обстреляли ракетами Запорожье: в ОВА рассказали о последствиях

Новина українською →
Запорожье, Вторник 06 декабря 2022 05:57
Оккупанты ночью обстреляли ракетами Запорожье: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 6 декабря нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома", - отметил чиновник.

Старух указал, что, по предварительной информации, в результате вражеской атаки жертв и пострадавших - нет.

"Враг заплатит! Разрушенное отстроим! Главное берегите себя и своих родных", - добавил глава ОВА.

Оккупанты ночью обстреляли ракетами Запорожье / (t.me/starukhofficial)

Напомним, в Запорожье ночью 6 декабря прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война России против Украины
NEWS
ISW о взрывах на авиабазах РФ: Может сорвать кампанию ударов по украинской инфраструктуре
ISW о взрывах на авиабазах РФ: Может сорвать кампанию ударов по украинской инфраструктуре
DAILY
"Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины