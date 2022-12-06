Оккупанты ночью обстреляли ракетами Запорожье: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 6 декабря нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома", - отметил чиновник. Старух указал, что, по предварительной информации, в результате вражеской атаки жертв и пострадавших - нет. "Враг заплатит! Разрушенное отстроим! Главное берегите себя и своих родных", - добавил глава ОВА. Оккупанты ночью обстреляли ракетами Запорожье / (t.me/starukhofficial)