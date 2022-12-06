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В Запорожье во время тревоги раздались взрывы

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Запорожье, Вторник 06 декабря 2022 01:05
В Запорожье во время тревоги раздались взрывы Фото: В Запорожье раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Запорожье в ночь на 6 декабря прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, звуки слышали около 00:52 часов. Произошло это спустя несколько минут после сигнала о ракетной опасности.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал граждан немедленно пройти в укрытия.

В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.

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