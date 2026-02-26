"Цирконы", баллистика и более 400 дронов: Зеленский назвал цели РФ во время ночной атаки
Российские войска сегодня ночью атаковали Украину десятками ракет и четырьмя сотнями дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня ночью Россия снова воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов. Четыреста двадцать дронов, из которых большинство - "Шахеды", и 39 ракет различных типов, в том числе 11 баллистических, выпустили по нашим людям", - заявил Зеленский.
По его словам, есть разрушения в восьми областях: много частных и многоэтажных домов повреждены. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых людей в результате этой атаки, среди них есть дети.
"Били также по газовой инфраструктуре на Полтавщине, по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях. Спасатели работали на Черниговщине, Запорожье, Харьковщине, Кировоградщине, Винницкой области, Киевщине и в столице", - добавил глава государства.
Он также подчеркнул, что большинство ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно прислали часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего "Рамштайна".
"К сожалению, были также попадания. И это означает, что нужно работать дальше еще более активно. Холод не отступил до конца, и ракеты к ПВО нужны на каждый день, пока Россия пытается разбить нашу энергетику", - подытожил глава государства.
Что говорят в Воздушных силах
В ночь на 26 февраля противник атаковал 2 противокорабельными ракетами "Циркон", 11 баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400", 24 крылатыми ракетами Х-101, 2 управляемыми ракетами Х-69, а также 420 ударными БпЛА.
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбиты два "Циркона", 4 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400", 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69 и 374 вражеских дронов.
Также зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА на 32 локациях, а также падение сбитых на 15 локациях.
Обстрел Украины в ночь на 26 февраля
Россия в ночь на 26 февраля в очередной раз массированно ударила по Украине применив дроны и ракеты. В ряде областей зафиксированы поврежденные и разрушенные дома, в Киеве были пожары, а в Запорожье последствиям подверглись сразу два торговых центра.
По данным Воздушных сил ВСУ, после часа ночи над Украиной начали фиксировать большое количество дронов. Также ночью россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, из которых осуществили запуск крылатых ракет