"Цирконы", баллистика и более 400 дронов: Зеленский назвал цели РФ во время ночной атаки

Четверг 26 февраля 2026 10:15
UA EN RU
"Цирконы", баллистика и более 400 дронов: Зеленский назвал цели РФ во время ночной атаки Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью атаковали Украину десятками ракет и четырьмя сотнями дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Горели ТЦ, разрушенные дома и десятки пострадавших: все об атаке РФ на Киев, Харьков и регионы

"Сегодня ночью Россия снова воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов. Четыреста двадцать дронов, из которых большинство - "Шахеды", и 39 ракет различных типов, в том числе 11 баллистических, выпустили по нашим людям", - заявил Зеленский.

По его словам, есть разрушения в восьми областях: много частных и многоэтажных домов повреждены. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых людей в результате этой атаки, среди них есть дети.

"Били также по газовой инфраструктуре на Полтавщине, по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях. Спасатели работали на Черниговщине, Запорожье, Харьковщине, Кировоградщине, Винницкой области, Киевщине и в столице", - добавил глава государства.

Он также подчеркнул, что большинство ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно прислали часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего "Рамштайна".

"К сожалению, были также попадания. И это означает, что нужно работать дальше еще более активно. Холод не отступил до конца, и ракеты к ПВО нужны на каждый день, пока Россия пытается разбить нашу энергетику", - подытожил глава государства.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 26 февраля противник атаковал 2 противокорабельными ракетами "Циркон", 11 баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400", 24 крылатыми ракетами Х-101, 2 управляемыми ракетами Х-69, а также 420 ударными БпЛА.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбиты два "Циркона", 4 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400", 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69 и 374 вражеских дронов.

Также зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА на 32 локациях, а также падение сбитых на 15 локациях.

&quot;Цирконы&quot;, баллистика и более 400 дронов: Зеленский назвал цели РФ во время ночной атаки

Обстрел Украины в ночь на 26 февраля

Россия в ночь на 26 февраля в очередной раз массированно ударила по Украине применив дроны и ракеты. В ряде областей зафиксированы поврежденные и разрушенные дома, в Киеве были пожары, а в Запорожье последствиям подверглись сразу два торговых центра.

По данным Воздушных сил ВСУ, после часа ночи над Украиной начали фиксировать большое количество дронов. Также ночью россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, из которых осуществили запуск крылатых ракет

