Часть Запорожья осталась без тепла из-за атак РФ

В результате российских атак в ночь на 26 февраля часть Запорожья осталась без теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

"Ночью россия снова осуществила массированную комбинированную атаку дронами и ракетами по украинским городам и общинам. Среди целей - критическая и гражданская инфраструктура", - отметил Кулеба.

Он рассказал, что в Запорожской области в результате вражеских атак один человек погиб, есть пострадавшие.

В самом Запорожье из-за обесточивания временно приостановлено теплоснабжение в части города. Задействованы резервные источники питания.

Также враг снова атаковал железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области, Запорожье и Донецкой области. Ночью дрон ударил по территории детской железной дороги в Харьковской области. Обошлось без пострадавших.

"Агрессор сознательно бьет по объектам, от которых зависит ежедневная жизнь людей - тепло, свет, вода, транспорт. Это целенаправленный террор против гражданского населения. Все профильные службы работают на местах. Продолжается восстановление и стабилизация систем", - отметил министр.