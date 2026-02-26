ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Часть Запорожья осталась без тепла из-за атак РФ

Запорожье, Четверг 26 февраля 2026 10:53
Часть Запорожья осталась без тепла из-за атак РФ Фото: часть Запорожья осталась без тепла из-за атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В результате российских атак в ночь на 26 февраля часть Запорожья осталась без теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Читайте также: "Цирконы", баллистика и более 400 дронов: Зеленский назвал цели РФ во время ночной атаки

"Ночью россия снова осуществила массированную комбинированную атаку дронами и ракетами по украинским городам и общинам. Среди целей - критическая и гражданская инфраструктура", - отметил Кулеба.

Он рассказал, что в Запорожской области в результате вражеских атак один человек погиб, есть пострадавшие.

В самом Запорожье из-за обесточивания временно приостановлено теплоснабжение в части города. Задействованы резервные источники питания.

Также враг снова атаковал железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области, Запорожье и Донецкой области. Ночью дрон ударил по территории детской железной дороги в Харьковской области. Обошлось без пострадавших.

"Агрессор сознательно бьет по объектам, от которых зависит ежедневная жизнь людей - тепло, свет, вода, транспорт. Это целенаправленный террор против гражданского населения. Все профильные службы работают на местах. Продолжается восстановление и стабилизация систем", - отметил министр.

Обстрел Украины 26 февраля

Напомним, в ночь на 26 февраля российские войска атаковали Украину десятками ракет и четырьмя сотнями дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

В то же время зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА на 32 локациях, а также падение сбитых на 15 локациях.

В частности, в ряде областей зафиксированы поврежденные и разрушенные дома, в Киеве были пожары, а в Запорожье последствиям подверглись сразу два торговых центра.

Подробнее о последствиях ночной атаки РФ по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

