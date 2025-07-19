В Запорожье из-за атаки РФ вспыхнул пожар: что известно на данный момент

В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар на одном из предприятий Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram .

"Предварительно обошлось без пострадавших. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", - предупредил он.

Атаки РФ на Запорожье

Один из массированнейших ударов по Запорожью за последние дни был 18 июля. Тогда россияне ударили ударными дронами по области. В пригороде областного центра были зафиксированы разрушения и пожары в нежилых помещениях. Ранения получил мужчина.

Тогда также спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что украинские войска смогли восстановить ряд позиций в районе города Орехов в Запорожской области.

По его словам, это удалось благодаря тому, что ВСУ используют маневренную оборону и контратакуют врага.

Предыдущая массированная атака дронов на Запорожскую область произошла в ночь с 14 на 15 июля. Воздушная тревога в регионе непрерывно звучала более 16 часов.

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Запорожье и область дронами, ракетами и не только. В результате этого в регионе регулярно фиксируются разрушения и сообщается о пострадавших, а порой и погибших.

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