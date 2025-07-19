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У Запоріжжі через атаку РФ спалахнула пожежа: що відомо наразі

Субота 19 липня 2025 23:34
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У Запоріжжі через атаку РФ спалахнула пожежа: що відомо наразі Фото: Запоріжжя під атакою "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа на одному з підприємств Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Попередньо обійшлося без постраждалих. Повітряна тривога триває. Перебувайте в безпечних місцях", - попередив він.

Атаки РФ на Запоріжжя

Один із наймасованіших ударів по Запоріжжю за останні дні був 18 липня. Тоді росіяни вдарили ударними дронами по області. У передмісті обласного центру було зафіксовано руйнування та пожежі в нежитлових приміщеннях. Поранення отримав чоловік.

Тоді також речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що українські війська змогли відновити низку позицій у районі міста Оріхів у Запорізькій області.

За його словами, це вдалося завдяки тому, що ЗСУ використовують маневрену оборону і контратакують ворога.

Попередня масована атака дронів на Запорізьку область сталася в ніч з 14 на 15 липня. Повітряна тривога в регіоні безперервно лунала понад 16 годин.

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Запоріжжя та область дронами, ракетами і не лише. Внаслідок цього в регіоні регулярно фіксуються руйнування та повідомляється про постраждалих, а часом і загиблих.

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