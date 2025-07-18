Россияне атаковали 9 дронами пригород Запорожья: есть разрушения и раненный

Российские террористы ударили ударными дронами по Запорожской области. В пригороде областного центра зафиксированы разрушения и пожары в нежилых помещениях, ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Позже Федоров уточнил, что в результате получил ранения 79-летний мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

Он отметил, что ночью враг атаковал Запорожский район по меньшей мере девятью "Шахедами".

Воздушная атака на Запорожье

Напомним, в ночь на 18 июля российские дроны атаковали Запорожье. В городе были слышны взрывы на фоне работы ПВО.

Предыдущая массированная атака дронов на Запорожскую область произошла в ночь с 14 на 15 июля. Воздушная тревога в регионе непрерывно звучала более 16 часов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.