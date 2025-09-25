ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Запах хлора в воде? Где в Сумах дезинфицируют резервуары и сколько это продлится

Четверг 25 сентября 2025 11:16
UA EN RU
Запах хлора в воде? Где в Сумах дезинфицируют резервуары и сколько это продлится Вода из-под крана в Сумах может иметь запах хлора (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Жителей и гостей города Сумы предупредили о том, что в некоторых локациях вода в домах может иметь "едва ощутимый запах хлора". Вдобавок продолжаться это может в течение нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Міськводоканал" Сумского городского совета в Facebook.

Почему вода в Сумах может иметь запах хлора

Согласно информации коммунального предприятия, Сумской водоканал промывает резервуары чистой воды одной из водонасосных станций.

Речь идет о проведении работ с резервуарами одного из водозаборов города:

  • очистке;
  • промывке;
  • дезинфекции.

Как долго будут продолжаться запланированные работы

Гражданам сообщили, что запланированные работы будут выполняться в течение нескольких недель:

  • с четверга, 25 сентября;
  • по четверг, 9 октября.

"Промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды водозаборов города выполняются планово - для обеспечения качественного водоснабжения города", - объяснили в КП "Міськводоканал".

Где именно в Сумах вода может иметь запах хлора

Учитывая проведение вышеупомянутых работ, вода временно может иметь едва ощутимый запах хлора в домах жителей:

  • села Песчаное;
  • района Сум Веретеновка;
  • городского проспекта Победы;
  • улицы Сумской теробороны;
  • улицы Тополянской;
  • улицы Юрия Ветрова;
  • улицы Григория Давыдовского;
  • прилегающих к ним улиц.

"Важно: перед подачей воды в город обязательно проводятся лабораторные исследования на ее соответствие качественным показателям и нормам", - подчеркнули в КП "Міськводоканал".

Запах хлора в воде? Где в Сумах дезинфицируют резервуары и сколько это продлитсяПубликация горводоканала (скриншот: facebook.com/p/Міськводоканал-Сумської-міської-ради)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.

Кроме того, мы сообщали, что за вред рекам и водоемам в Украине могут наказывать иначе и объясняли, кому грозят новые штрафы.

Читайте также, почему качество воды в Украине планируют проверять по новым правилам (и какие показатели могут отслеживать).

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Сумская область Водоснабжение Запахи Трубы
Новости
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"