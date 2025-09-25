Запах хлора в воде? Где в Сумах дезинфицируют резервуары и сколько это продлится

Жителей и гостей города Сумы предупредили о том, что в некоторых локациях вода в домах может иметь "едва ощутимый запах хлора". Вдобавок продолжаться это может в течение нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Міськводоканал" Сумского городского совета в Facebook.

"Важно: перед подачей воды в город обязательно проводятся лабораторные исследования на ее соответствие качественным показателям и нормам", - подчеркнули в КП "Міськводоканал".

Учитывая проведение вышеупомянутых работ, вода временно может иметь едва ощутимый запах хлора в домах жителей:

"Промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды водозаборов города выполняются планово - для обеспечения качественного водоснабжения города", - объяснили в КП "Міськводоканал".

Гражданам сообщили, что запланированные работы будут выполняться в течение нескольких недель:

Речь идет о проведении работ с резервуарами одного из водозаборов города:

