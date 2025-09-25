Запах хлору у воді? Де в Сумах дезінфікують резервуари й скільки це триватиме
Мешканців і гостей міста Суми попередили про те, що в деяких локаціях вода в оселях може мати "ледь відчутний запах хлору". При цьому тривати це може впродовж кількох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Міськводоканал" Сумської міської ради у Facebook.
Чому вода в Сумах може мати запах хлору
Згідно з інформацією комунального підприємства, Сумський водоканал промиває резервуари чистої води однієї з водонасосних станцій.
Йдеться про проведення робіт з резервуарами одного з водозаборів міста:
- очищення;
- промивання;
- дезінфекцію.
Як довго триватимуть заплановані роботи
Громадянам повідомили, що заплановані роботи виконуватимуться впродовж кількох тижнів:
- з четверга, 25 вересня;
- по четвер, 9 жовтня.
"Промивання та дезінфекція резервуарів чистої води водозаборів міста виконуються планово - для забезпечення якісного водопостачання міста", - пояснили у КП "Міськводоканал".
Де саме в Сумах вода може мати запах хлору
З огляду на проведення вищезазначених робіт, вода тимчасово може мати ледь відчутний запах хлору в оселях мешканців:
- села Піщане;
- району Сум Веретенівка;
- міського проспекту Перемоги;
- вулиці Сумської тероборони;
- вулиці Тополянської;
- вулиці Юрія Вєтрова;
- вулиці Григорія Давидовського;
- прилеглих до них вулиць.
"Важливо: перед подачею води в місто обов'язково проводяться лабораторні дослідження на її відповідність якісним показникам та нормам", - наголосили у КП "Міськводоканал".
Публікація міськводоканалу (скриншот: facebook.com/p/Міськводоканал-Сумської-міської-ради)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.
Крім того, ми повідомляли, що за шкоду річкам і водоймам в Україні можуть карати інакше й пояснювали, кому загрожують нові штрафи.
Читайте також, чому якість води в Україні планують перевіряти за новими правилами (та які показники можуть відстежувати).