Канада передасть Україні 39 бронетранспортерів: названо терміни поставки
Канада направить в Україну 39 броньованих бойових машин вогневої підтримки виробництва General Dynamics цього літа.
Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Бронемашини виготовлені на заводі General Dynamics в Лондоні, Онтаріо. Техніка може використовуватися в якості санітарних, ремонтно-евакуаційних машин, а також для перевезення військ. Передача партії нової бронетехніки є частиною військової підтримки Україні в розмірі 500 мільйонів канадських доларів, передбаченої в бюджеті Канади ще у квітні.
Раніше повідомлялося, що Канада працює над завершенням Угоди про надання Україні 39 броньованих машин бойової підтримки. Вони призначені для канадської армії і були в процесі доставки, але замість цього потраплять на Український фронт. Вони відрізняються від бойових машин піхоти, які оснащені вежею і 25-міліметровою гарматою.
Нагадавши, Канада надасть 151,7 млн доларів на нову гуманітарну допомогу для України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.