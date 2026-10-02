Заморозки вероятны не везде: в УкрГМЦ объяснили, где в Украине стабильные "островки тепла"

К каким заморозкам готовиться украинцам

Эксперт сообщила, что сейчас - благодаря северо-восточным потокам - в Украину продолжает поступать "прохладная воздушная масса".

"Соответственно, и температурные показатели - как сегодня ночью, так и в ближайшие три ночи, скажем так, - будут в Украине прохладные: +1...+7°C", - уточнила Птуха.

Кроме того, на ближайшие ночи прогнозируют заморозки 0…-3°С на поверхности почвы (в большинстве областей).

"3 и 4 октября (в субботу и воскресенье, - Ред.) в ночные часы местами на Прикарпатье (локально), могут быть заморозки даже и в воздухе", - добавила синоптик.

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Где в Украине могут сохраняться "островки тепла"

Птуха рассказала, что в целом синоптическая ситуация по Украине в ночные часы зависит сейчас от прояснений (на фоне антициклона), которые сочетаются с прохладной воздушной массой с северо-востока.

При этом "более интенсивно охлаждается сначала земная поверхность". А уже от нее - происходит охлаждение и самого воздуха.

"Стоит отметить, что это (ситуация с заморозками, - Ред.) - не касается крупных городов. В городах у нас вообще "островки тепла", скажем так", - констатировала представительница УкрГМЦ.

Это объясняется тем, что там - много асфальтированных поверхностей, а также других (дополнительных) источников тепла.

"Поэтому в городах мы заморозки на поверхности почвы не ожидаем. По крайней мере, непосредственно по Киеву", - подытожила Птуха.