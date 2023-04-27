Мороз до 11 градусов. В Карпатах свирепствует настоящая зима

Фото: в Карпатах стоит мороз до 11 градусов 27 апреля (facebook.com/chornogora.rescue112)

В четверг, 27 апреля, в Карпатах продолжает бурлить зима. В горах ударил сильный мороз до 11 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.