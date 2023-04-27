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Мороз до 11 градусов. В Карпатах свирепствует настоящая зима

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Украина, Четверг 27 апреля 2023 09:13
Мороз до 11 градусов. В Карпатах свирепствует настоящая зима Фото: в Карпатах стоит мороз до 11 градусов 27 апреля (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 27 апреля, в Карпатах продолжает бурлить зима. В горах ударил сильный мороз до 11 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 07:00, 27.04.2023 г. Поп Иван Черногорский ясно, небольшая облачность. Ветер северо-западный 10-11 м/с., температура воздуха -11°С", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, 27 апреля, теплее всего будет в восточных областях Украины. А дожди пройдут повсюду, кроме западных регионов.

Напомним, вчера, 26 апреля, в украинских Карпатах бушевала настоящая зима, горы заметало снегом.

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