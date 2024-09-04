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Осень принесла украинцам температурные рекорды в 9 городах: где и когда было жарче всего

Среда 04 сентября 2024 17:15
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Осень принесла украинцам температурные рекорды в 9 городах: где и когда было жарче всего Погода в Украине до сих пор напоминает летнюю (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Первые дни осени принесли украинцам в некоторых регионах по-летнему высокие температурные показатели. Во вторник, 3 сентября, было зафиксировано сразу девять исторических рекордных значений - в разных городах нашей страны.

РБК-Украина рассказывает, в каких именно городах зафиксировали самые высокие температурные показатели.

В каких городах дневные максимумы побили предыдущие исторические рекорды

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, новые температурные рекорды в некоторых городах нашей страны были установлены 3 сентября 2024 года.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - говорится в сообщении учреждения в Facebook.

Уточняется, что согласно данным метеорологических станций, было зафиксировано превышение температур на 1-3 градуса по Цельсию.

Исходя из опубликованной карты, дневные температурные максимумы во вторник, 3 сентября, были установлены в 9 городах:

  • во Львове - 29,4°С
  • в Ровно - 29,8°С
  • в Тернополе - 30°С
  • в Луцке - 30,5°С
  • в Ивано-Франковске - 31,3°С
  • в Черновцах - 31,3°С
  • в Чернигове - 31,3°С
  • в Виннице - 31,6°С
  • в Ужгороде - 33,8°С

Осень принесла украинцам температурные рекорды в 9 городах: где и когда было жарче всего

Температурные рекорды 3 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, по данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, с температурного рекорда начался сентябрь и в столице.

"3 сентября в столице среднесуточная температура воздуха достигла 24,5°С, что на 0,6°С превысило предварительный рекорд для этого дня 2015 года", - рассказали на странице обсерватории в Facebook.

Уточняется, что климатическая норма была превышена на 7,2°С.

Осень принесла украинцам температурные рекорды в 9 городах: где и когда было жарче всего

Пост Центральной геофизической обсерватории (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Каких температур ждать украинцам в ближайшее время

На четверг, 5 сентября, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность.

В большинстве центральных и южных областей, а также в Крыму - местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории - без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В южной части днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью - 14-19°С, днем 23-28°С. В Карпатах ночью 8-13°С, днем 17-22°С.

Осень принесла украинцам температурные рекорды в 9 городах: где и когда было жарче всего

Прогноз погоды на 5 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC).

Напомним, ранее мы рассказывали, что август 2024 года побил ряд температурных рекордов и попал сразу в несколько рейтингов.

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