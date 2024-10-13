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Зима приближается? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Украина, Воскресенье 13 октября 2024 18:30
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Зима приближается? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине Фото: синоптики рассказали о погоде на новой рабочей неделе в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На новой рабочей неделе в Украине похолодает еще больше. Заморозки начнут входить в "кураж", свою лепту добавят и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Понедельник, 14 октября

В понедельник, 14 октября, в Украине будет небольшой дождь и облачно с прояснениями. Осадки пройдут в Донецкой, Сумской, Луганской, Харьковской, Полтавской, Черновицкой, Киевской, Житомирской, Волынской, Ровенской областях.

На остальной территории Украины будет облачно, без существенных осадков. Днем теплее всего будет в Херсонской области и в Крыму +17...+19 градусов. Холоднее всего днем ​​будет в Луганской области +8...+10 градусов.

Ночью теплее всего будет в Крыму, до +19 градусов, а холоднее всего - в Луганской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской областях и на Закарпатье, +4 градусов.

В Киеве ожидается дождь, днем ​​+10...+12, ночью +6...+8.

Зима приближается? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Погода в Украине 14 октября (meteo.gov.ua)

Вторник, 15 октября

Во вторник, 15 октября, дожди пройдут на всей территории Украины. Днем теплее всего будет в Крыму, до +17 градусов.

Холоднее всего днем ​​будет в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Волынской областях от +9 градусов.

Ночью теплее всего будет в Одесской области +10 градусов, а холоднее всего в Черновицкой области от +3 градусов. В Киеве пройдут дожди, днем ​​будет +9...+11, ночью +6...+8.

Зима приближается? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Погода в Украине 15 октября (meteo.gov.ua)

Среда, 16 октября

В среду, 16 октября, дожди пройдут на всей территории Украины. Днем теплее всего будет в Одесской, Луганской областях, до +14 градусов.

Ночью прохладнее всего будет в Черновицкой области от +3. В Киеве пройдут дожди, днем ​​+9...+11, ночью +6...+8.

Зима приближается? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Погода в Украине 16 октября (meteo.gov.ua)

Четверг, 17 октября

В четверг, 17 октября, сильные дожди пройдут в Днепропетровской, Херсонской областях и Крыму. Небольшие осадки синоптики прогнозируют в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Луганской областях.

Днем теплее всего будет в Закарпатской области, до +15 градусов. Ночью заморозки ожидаются:

  • в Черновицкой, Черниговской областях, до -1;
  • в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, до -2;
  • в Ровенской, Житомирской областях, до-3.

В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков днем ​​+9...+11, ночью синоптики прогнозируют заморозки до -2.

Зима приближается? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Погода в Украине 17 октября (meteo.gov.ua)

Пятница, 18 октября

В пятницу, 18 октября, небольшой дождь пройдет в Луганской, Запорожской,
Донецкой областях и в Крыму.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем теплее всего будет в Закарпатской области, до +15 градусов.

Заморозки ночью от -1...-3 градусов ожидаются в следующих регионах:

  • в Полтавской, Черкасской, Черниговской;
  • в Киевской, Житомирской, Винницкой;
  • в Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской;
  • в Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской;
  • Львовской и Кировоградской областей.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Днем до +11, ночью заморозки до -2 градусов.

Зима приближается? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Погода в Украине 18 октября (meteo.gov.ua)

Погода в Украине в октябре

В конце сентября в Украину наконец-то пришла метеорологическая осень. По данным синоптиков, она зафиксирована на две недели позже обычного.

Вероятно, это связано с достаточно теплым, местами даже жарким сентябрем. Синоптики не исключают, что и октябрь будет теплее обычного.

Правда, впечатление от теплого октября портят дожди. Например, в начале октября в Киеве прошел сильный ливень. Он по количеству выпавших осадков побил рекорд, установленный более 50 лет назад.

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