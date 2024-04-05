Заморозка активов РФ в США по закону REPO: какие сроки принятия являются оптимальными

Чтоб ускорить получение от США замороженных активов РФ, закон о REPO, позволяющий сделать это по решению президента США, нужно принимать в пакете с общим законом о помощи Украине на 60 млрд долларов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила Ирина Мудрая, которая до недавнего времени занимала пост заместителя министра юстиции Украины.

"Законопроект REPO имеет большие шансы быть проголосованным в пакете с выделением дополнительного финансирования Украине. Есть поддержка Белого дома, поэтому мы видим вероятность, что этот закон будет принят. Вопрос: когда, будет ли он добавлен в закон о финансировании на 2024 год и будет ли все принято пакетом, или это произойдет отдельно", - сказала Мудрая.

Она отметила, что на сегодняшний день есть сдержанный оптимизм, что в апреле вопрос финансирования будет решен.

"Поэтому для нас было бы очень хорошо, если бы этот законопроект (REPO – ред.) был добавлен в закон об общем финансировании. Если он пойдет отдельно, это займет еще некоторое время", - отметила она.