Заморозка активів РФ у США за законом REPO: які терміни ухвалення є оптимальними
Щоб прискорити отримання від США заморожених активів РФ, закон про REPO, що дозволяє зробити це за рішенням президента США, необхідно приймати в пакеті із загальним законом про допомогу Україні на 60 мільярдів доларів.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила Ірина Мудра, яка донедавна обіймала посаду заступника міністра юстиції України.
"Законопроект REPO має великі шанси бути проголосованим у пакеті з виділенням додаткового фінансування Україні. Є підтримка Білого дому, тому ми бачимо ймовірність, що цей закон буде ухвалено. Питання: коли, чи буде його додано до закону про фінансування на 2024 рік і чи буде він все прийнято пакетом, чи це станеться окремо", - сказала Мудра.
Вона наголосила, що на сьогодні є стриманий оптимізм, що у квітні питання фінансування буде вирішено.
"Тому для нас було б дуже добре, якби цей законопроєкт (REPO – ред.) був доданий до закону про спільне фінансування. Якщо він піде окремо, це займе ще деякий час", - зазначила вона.
Законопроєкт REPO
Законопроєкт "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" був представлений у Сенаті та Палаті представників Конгресу США 15 червня 2023 року.
Якщо REPO буде проголосовано, він надасть президенту США повноваження конфіскувати заморожені в країні російські суверенні активи та передавати їх на відновлення України.
Нагадаємо, речник Палати представників США Майк Джонсон хоче включити до законопроєкту про допомогу Україні щось подібне до закону REPO for Ukrainians Act.
Також ми повідомляли, що речник Палати представників США перед оголошенням про вихід уряду на "канікули" нещодавно згадав про закон REPO for Ukrainians Act, який уповноважує главу Білого дому заарештувати російські активи та передати їх Україні для боротьби з російською агресією.
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