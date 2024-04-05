Заморозка активів РФ у США за законом REPO: які терміни ухвалення є оптимальними

Щоб прискорити отримання від США заморожених активів РФ, закон про REPO, що дозволяє зробити це за рішенням президента США, необхідно приймати в пакеті із загальним законом про допомогу Україні на 60 мільярдів доларів.

"Законопроект REPO має великі шанси бути проголосованим у пакеті з виділенням додаткового фінансування Україні. Є підтримка Білого дому, тому ми бачимо ймовірність, що цей закон буде ухвалено. Питання: коли, чи буде його додано до закону про фінансування на 2024 рік і чи буде він все прийнято пакетом, чи це станеться окремо", - сказала Мудра.

Вона наголосила, що на сьогодні є стриманий оптимізм, що у квітні питання фінансування буде вирішено.

"Тому для нас було б дуже добре, якби цей законопроєкт (REPO – ред.) був доданий до закону про спільне фінансування. Якщо він піде окремо, це займе ще деякий час", - зазначила вона.