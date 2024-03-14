В Белом доме отреагировали на новую идею спикера Джонсона по помощи Украине

Белый дом отдает предпочтение законопроекту о помощи Украине, который ранее уже был поддержан Сенатом США. Он предусматривает 60 млрд долларов поддержки для Киева.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

По его словам, эта версия законопроекта отвечает интересам национальной безопасности США.

"Мы считаем, что тот законопроект, который был принят в Сенате, очень хорошо соответствует нашему сильному желанию продолжать поддерживать Украину. Он хорошо отвечает потребностям обороны Украины, а также потребностям обороны Израиля и другим вопросам нашей национальной безопасности во всем мире", - сказал Джон Кирби.

Также он заявил, что Белый дом продолжит призывать спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести этот законопроект на рассмотрение и проголосовать за него.

Что говорят в Пентагоне

Кирби уверен, что в Палате представителей есть сильная двухпартийная поддержка этого законопроекта о помощи Украине.

В Пентагоне заявили, что Украине во время войны было бы очень трудно отдавать заем. А альтернативный законопроект, о котором заговорил Джонсон, нужно было бы согласовывать с рядом правительственных ведомств.

"Я знаю, что в Конгрессе продолжаются переговоры. Не буду забегать наперед этого. Сейчас нам нужно дополнительное финансирование. Такой стране, как Украина, которая переживает войну, я думаю, будет очень трудно вернуть эти кредиты", - отметила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

О чем говорил Джонсон

Ранее сообщалось, что Палата представителей США разблокирует законопроект о помощи Украине. Однако документ будет существенно отличаться от пакета внешней помощи в размере 95 млрд долларов, который Сенат принял в прошлом месяце.

Джонсон сообщил сенаторам, что Палата представителей направит пакет помощи Украине в Сенат, но высказал идею сделать его программой займа или кредитования, чтобы американские налогоплательщики не выкладывали десятки миллиардов долларов без каких-либо ожиданий возврата, по словам сенаторов, участвовавших в обсуждении.

Джонсон также хочет включить в законопроект нечто подобное закону REPO for Ukrainians Act, автором которого является представитель Майк Маккол, который бы позволял конфискацию российских суверенных активов и внесение средств от ликвидированного имущества в Фонд поддержки Украины.