В США суд заблокировал решение Трампа о замораживании внешней помощи, - AP

Федеральный судья США временно заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа о замораживании финансирования программ по оказанию внешней помощи и выдачи грантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Отмечается, что инициатива Трампа приостановить федеральное финансирование, пока его администрация проводит проверку на соответствие такой помощи политики официального Вашингтона, могла нанести вред действующим программам. Также это противоречило законодательным нормам Штатов.

Соответствующий иск подал Национальный совет некоммерческих организаций. Там утверждали, что блокировка финансирования является незаконной, и она угрожает важным социальным и международным инициативам США.

Во вторник Федеральный судья заблокировал данное решение администрации нового президента Штатов.

"План администрации Трампа погрузил правительство США в панику и растерянность и создал предпосылки для конституционного конфликта относительно контроля над деньгами налогоплательщиков", - говорится в публикации AP.

Также западное издание пишет, что распоряжение окружного судьи США Лорена Л. Алихана поступило "за несколько минут" до того, как должно было вступить в силу замораживание финансирования.

Пауза в выдаче грантов и кредитов должна была начаться лишь через день после того, как агентства были проинформированы о соответствующем решении.

Представители Демократической партии США назвали решение администрации Трампа "капризным и незаконным". Они утверждали, что президент не имел права в одностороннем порядке прекратить тратить деньги, выделенные Конгрессом.

Также отмечается, что генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс планировала обратиться в федеральный суд Манхэттена с просьбой заблокировать приостановление финансирования.

Представители администрации президента США заявили, что решение о приостановке предоставления займов и грантов - финансовой помощи для местных органов власти, школ и некоммерческих организаций по всей стране - было необходимым для обеспечения того, чтобы расходы соответствовали недавним указам Трампа.

Также у Трампа отметили, что решение не затронет программы, которые оказывают прямую помощь американцам. Речь идет о Medicare, Medicaid, Social Security, студенческих займах и талонах на питание. Но в ряде организаций уже выразили обеспокоенность по поводу инициативы.

Назначенный еще предыдущим президентом США Джо Байденом судья Алихан, заявил, что федеральное правительство, похоже, пока "на самом деле не знает полного объема программ, которые будут приостановлены".

США заморозили финансирование грантов иностранной помощи

Напомним, 21 января новый президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней всех программ внешней помощи. Они должны быть проверены на предмет соответствия внешней политике главы государства.

24 января Госдепартамент США издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи. Кроме того, ведомство приостановило выдачу новой финпомощи.

Недавно стало известно, что филиал Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине также приостановил ведение проектов и финансирование.

Вчера генеральный секретарь ООН призвал США возобновить финансирование критических направлений гумпомощи.

Здесь стоит отметить, что госсекретарь США Марко Рубио может делать исключения в соответствующей инициативе администрации Трампа.

Добавим, вечером 28 января президент Владимир Зеленский поручил Кабмину предоставить отчет о тех программах, которые остались без американской поддержки USAID.