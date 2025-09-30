Замороженные активы РФ: фон дер Ляйен раскрыла детали "репарационных займов"

Замороженные активы России

После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года западные страны ввели масштабные санкции против правительства РФ, банков, олигархов и компаний, связанных с Кремлем. Одним из главных инструментов давления стало замораживание российских активов за рубежом - от валютных резервов центробанка и счетов в банках до недвижимости и других финансовых инструментов.

По оценкам МВФ и экспертов, в 2024-2025 годах объем замороженных активов составляет более 300-350 миллиардов долларов. В то же время точные цифры определить сложно, поскольку часть средств размещалась в разных юрисдикциях.

ЕС обсуждает идею использования замороженных российских активов для предоставления Украине "репарационного займа". Этот кредит будет возвращен только после того, как Украина получит компенсации от России.

Недавно Reuters писал, что Украина может получить финансирование на 300 млрд долларов без прямой конфискации российских средств. Деньги пойдут на оборону и покрытие дефицита бюджета.