Заморожені активи РФ: фон дер Ляєн розкрила деталі "репараційних позик"

Заморожені активи Росії

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року західні країни запровадили масштабні санкції проти уряду РФ, банків, олігархів та компаній, пов’язаних із Кремлем. Одним із головних інструментів тиску стало заморожування російських активів за кордоном - від валютних резервів центробанку і рахунків у банках до нерухомості та інших фінансових інструментів.

За оцінками МВФ та експертів, у 2024–2025 роках обсяг заморожених активів становить понад 300–350 мільярдів доларів. Водночас точні цифри визначити складно, оскільки частина коштів розміщувалася у різних юрисдикціях.

ЄС обговорює ідею використання заморожених російських активів для надання Україні "репараційної позики". Цей кредит буде повернуто тільки після того, як Україна отримає компенсації від Росії.

Нещодавно Reuters писав, що Україна може отримати фінансування на 300 млрд доларів без прямої конфіскації російських коштів. Гроші підуть на оборону і покриття дефіциту бюджету.