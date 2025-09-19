ua en ru
Россию заставят заплатить Украине 300 млрд долларов репараций, - Reuters

Брюссель, Пятница 19 сентября 2025 09:24
Россию заставят заплатить Украине 300 млрд долларов репараций, - Reuters Фото: Россия заплатит Украине 300 млрд долларов репараций (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина может получить финансирование на 300 млрд долларов без прямой конфискации российских средств. Деньги пойдут на оборону и покрытие дефицита бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Идея репарационного займа

Как отмечается в публикации обозреватель Reuters Хьюго Диксон, с момента вторжения России в Украину в 2022 году западные политики спорят, как использовать замороженные активы РФ. Еврокомиссия поддержала концепцию репарационного займа, предложенного международными экспертами.

Механизм основывается на принципе, что страна-агрессор должна платить за ущерб. Украина вернет заем только в случае, если Москва выплатит репарации. Если Россия откажется, кредит будет списан.

Активы и политические разногласия

После начала войны страны G7 заморозили около 300 млрд долларов активов российского Центробанка. Большая их часть хранится в Бельгии.

Идея полной конфискации активов встретила сопротивление Германии, Франции и Бельгии. Поэтому репарационный заем рассматривается как более легальная альтернатива.

Механизм SPV

Один из вариантов предусматривает перевод российских активов в специальную структуру SPV. Она сможет выдавать заем Украине с условием, что возврат произойдет только при выплате Москвой репараций.

При этом юридическое право собственности на активы останется у России. Такой подход не считается конфискацией, а лишь сменой хранителя.

Альтернатива через облигации

Другой механизм предполагает покупку на российские активы долгосрочных облигаций ЕС с нулевой ставкой. Затем Евросоюз сможет предоставить заем Украине.

Однако такой вариант сложнее и может лечь бременем на членов ЕС, если Москва не выплатит компенсации. Поэтому вариант с SPV выглядит более простым и безопасным.

Срочность принятия решения

Украина может столкнуться с дефицитом финансирования уже в начале следующего года. США почти полностью прекратили помощь, и Киев нуждается в быстрых решениях.

Эксперты подчеркивают, что чем скорее будет создан механизм репарационного займа, тем сильнее будут позиции Украины в переговорах с Россией.

Участие союзников

В ЕС заморожено около 210 млрд евро активов России. Еще 75 млрд находятся за пределами блока. К инициативе могут присоединиться Великобритания, Канада и Япония.

Канада, как председатель G7, готова выдвинуть идею на обсуждение с партнерами. США располагают лишь 5 млрд долларов российских активов, но их поддержка добавит политического веса.

Роль Евросоюза

Как отмечается в публикации, ЕС хочет укрепить свои позиции в переговорах о завершении войны. Репарационный заем может стать инструментом для этого и обеспечить Киеву финансовую стабильность.

Если решение удастся реализовать в ближайшее время, Евросоюз получит ключевую роль в урегулировании конфликта.

Ранее Financial Times сообщало, что Евросоюз готовит схему репарационных кредитов для Украины на сумму 170 млрд евро. В их основу хотят положить замороженные российские активы в Euroclear.

Кабинет министров Украины прогнозирует финансирование дефицита государственного бюджета в 2026 году за счет международной помощи на 44 млрд долларов. Источники для 18 млрд долларов из них пока не определены.

Как заявил первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, в 2026 году наиболее вероятным источником будут "средства европейских партнеров".

