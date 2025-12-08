ua en ru
Вместо командировки отдыхал в Греции: депутату из Днепра "прилетело" подозрение

Днепр, Понедельник 08 декабря 2025 14:55
Фото: депутату из Днепра объявили подозрение за отработку документов
Автор: Ірина Глухова

Депутат из Днепра оформил документы на командировку, а сам поехал отдыхать с семьей в Грецию. За подделку документов ему объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

По данным Офиса, речь идет о действующем депутате Днепровского городского совета, который занимает должность главы одного из районов городской администрации и был избран от политической партии "ОПЗЖ" (ныне является членом депутатской группы "За Украину! За Днепр!").

Следствие установило, в июне 2023 года депутат решил поехать за границу по частным делам. Чтобы обойти установленные правила, он организовал фиктивное приглашение от иностранной компании для якобы участия в конференции в Венгрии. Никакого мероприятия на самом деле не было.

На основании поддельно документа было подписано распоряжение Днепровского городского головы о командировке, что предоставило депутату право на пересечение государственной границы Украины.

Получив разрешение на выезд, депутат вместе с семьей отправился на отдых на остров Родос в Греции, где находился с 27 июня по 13 июля 2023 года. После этого вернулся в Украину.

"В период действия военного положения депутаты местных советов имеют право пересекать государственную границу исключительно при наличии надлежащим образом оформленного решения о служебной командировке", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Сейчас депутату сообщили о подозрении в организации внесения в официальный документ заведомо ложных сведений и использовании поддельного документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Другие подозрения депутатам

Напомним, недавно НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Евгению Шевченко в отмывании более 9 млн гривен доходов, полученных преступным путем.

Ранее Государственное бюро расследований объявило о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок - за жизнь" (ОПЗЖ). Его обвиняют в неуплате налогов.

