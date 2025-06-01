Жара или дожди? Какой будет погода в Украине в первую неделю лета

Погода в Украине в первую неделю лета будет теплой, местами даже жаркой. Но синоптики советуют приготовиться к дождям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Первая неделя лета начнется с дождей в ряде регионов Украины. Ночью на Волыни, во Львовской и Закарпатской областях, днем 2 июня в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и в Крыму кратковременные дожди. Возможны местами грозы, на остальной территории - без осадков.

Температура воздуха:

на севере - ночью +13 +16 градусов, днем +23 +27 градусов;

на востоке - ночью +14 +16 градусов, днем +25 +29;

в центре - ночью +13 +16, днем +25 +28 градусов;

на юге - ночью +14 +18 градусов, днем +25 +28;

на западе - ночью +13 +15 градусов; днем +23 +27 градусов.

Во вторник, 3 июня, дожди, кроме западных и северных областей, накроют также и центральные регионы Украины. На остальной территории будет облачно с прояснениями и сухо.

Температура воздуха:

на севере - ночью +15 +17 градусов, днем +25 +27 градусов;

на востоке - ночью +13 +18 градусов, днем +27 +30;

в центре - ночью +16 +18, днем +25 +30 градусов;

на юге - ночью +16 +18 градусов, днем +27 +30;

на западе - ночью +15 +18 градусов; днем +21 +25 градусов.

Уже в среду, 4 июня, осадки доберутся до юга и востока Украины. Однако на севере будет сухо. По прогнозу синоптиков, в западных, южных и восточных областях возможны грозы.

Температура воздуха:

на севере - ночью +13 +16 градусов, днем +22 +24 градуса;

на востоке - ночью +18 +21 градус, днем +24 +30;

в центре - ночью +15 +20, днем +24 +27 градусов;

на юге - ночью +17 +19 градусов, днем +28 +30;

на западе - ночью +13 +18 градусов; днем +21 +25 градусов.

После середины недели дожди начнут отступать. Осадки в четверг, 5 июня, прогнозируются только на западе. А также в западных областях значительно потеплеет.

Температура воздуха:

на севере - ночью +15 +18 градусов, днем +26 +28 градусов;

на востоке - ночью +13 +18 градусов, днем +25 +28;

в центре - ночью +14 +18, днем +26 +28 градусов;

на юге - ночью +16 +18 градусов, днем +28 +31;

на западе - ночью +16 +19 градусов; днем +29 +31 градус.

Перед выходными в пятницу, 6 июня, жителям северных и западных регионов Украины стоит ожидать дождей.

Температура воздуха: