Новая разработка для фронта: что умеет обновленная “ШАБЛЯ К-2”

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.

Новая конфигурация вооружения

Разработчики представили модификацию турели с парной установкой вооружения — двумя автоматами АК-74.

Такое решение увеличивает плотность огня и повышает эффективность применения комплекса в условиях ближнего боя.

Модуль ориентирован на огневую поддержку пехоты и подавление противника на малых дистанциях.

Гибкое управление огнем

Система управления дает оператору возможность выбирать режим ведения огня в зависимости от боевой обстановки.

В частности, предусмотрена стрельба из левого или правого автомата, а также одновременный залповый огонь из двух стволов.

Интеграция и питание

“ШАБЛЯ К-2” интегрируется в сеть наземной платформы, что обеспечивает стабильную связь с пультом управления и передачу данных.

Питание модуля реализовано с учетом резервирования: предусмотрен встроенный источник энергии, а также возможность подключения к наземному роботизированному комплексу или внешнему аккумулятору.

Система наблюдения

Модуль оснащен многоуровневой системой наблюдения, которая включает три камеры.

Среди них — широкоугольная дневная для обзора, узкоугольная для точного прицеливания и тепловизионная, позволяющая работать в ночное время и при ограниченной видимости.

Подготовка к поставкам

В настоящее время “ШАБЛЯ К-2” проходит этап подготовки к кодификации. Это откроет возможность для дальнейших поставок модуля в подразделения Сил обороны Украины.