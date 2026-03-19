Новая разработка для фронта: что умеет обновленная “ШАБЛЯ К-2”
Украинская компания ROBONEERS презентовала обновленную версию дистанционно управляемого боевого модуля “ШАБЛЯ К-2”.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.
Новая конфигурация вооружения
Разработчики представили модификацию турели с парной установкой вооружения — двумя автоматами АК-74.
Такое решение увеличивает плотность огня и повышает эффективность применения комплекса в условиях ближнего боя.
Модуль ориентирован на огневую поддержку пехоты и подавление противника на малых дистанциях.
Гибкое управление огнем
Система управления дает оператору возможность выбирать режим ведения огня в зависимости от боевой обстановки.
В частности, предусмотрена стрельба из левого или правого автомата, а также одновременный залповый огонь из двух стволов.
Интеграция и питание
“ШАБЛЯ К-2” интегрируется в сеть наземной платформы, что обеспечивает стабильную связь с пультом управления и передачу данных.
Питание модуля реализовано с учетом резервирования: предусмотрен встроенный источник энергии, а также возможность подключения к наземному роботизированному комплексу или внешнему аккумулятору.
Система наблюдения
Модуль оснащен многоуровневой системой наблюдения, которая включает три камеры.
Среди них — широкоугольная дневная для обзора, узкоугольная для точного прицеливания и тепловизионная, позволяющая работать в ночное время и при ограниченной видимости.
Подготовка к поставкам
В настоящее время “ШАБЛЯ К-2” проходит этап подготовки к кодификации. Это откроет возможность для дальнейших поставок модуля в подразделения Сил обороны Украины.
