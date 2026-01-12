ua en ru
iPhone 4 возвращается в тренды: спрос на 15-летний смартфон вырос почти в 10 раз

Понедельник 12 января 2026 16:15
iPhone 4 возвращается в тренды: спрос на 15-летний смартфон вырос почти в 10 раз Миллионы пользователей ищут культовый смартфон (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В 2025 году Apple представила самую продвинутую линейку iPhone за всю историю компании - от доступного iPhone 17 до супермощных iPhone 17 Pro и Pro Max. В то же время ностальгические фанаты технологий за последний год значительно увеличили спрос на почти 16-летний iPhone 4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechRadar.

iPhone 4 как цифровая камера

По данным исследования онлайн-компании Compare and Recycle, количество запросов в Google "купить iPhone 4" выросло на 979% за последний год - почти десятикратное увеличение интереса к устаревшей модели.

Рост спроса, по всей видимости, связан с пользователями, ищущими старые iPhone в качестве цифровой камеры. Ретро-эстетика старых камер сейчас в тренде: по хэштегу #digicam публикуются почти 350 тысяч видео в TikTok и около 700 тысяч постов в Instagram.

Поскольку многие пользователи из числа зумеров и миллениалов выросли с ранними моделями iPhone, логично, что iPhone 4 и другие классические модели возвращаются в тренд, а молодые и ретро-энтузиасты ищут "ностальгический" опыт.

При этом камера iPhone 4 не может конкурировать с современными смартфонами по характеристикам: устройство оснащено одной 5-мегапиксельной камерой с цифровым зумом до 5× и съемкой видео в 720p.

Для сравнения, iPhone 17 Pro имеет три 48-мегапиксельные камеры (широкоугольную, ультраширокую и с 4× зумом), цифровой зум до 40× и запись видео в 4K.

iPhone 4 возвращается в тренды: спрос на 15-летний смартфон вырос почти в 10 разНесмотря на продвинутую камеру iPhone 17 Pro, тренд на ретро возвращает интерес к старым моделям (фото: Future)

Однако поклонников iPhone 4 больше привлекает "зернистый" и относительно необработанный стиль фото, который современным iPhone сложно повторить. Старые снимки выглядят более естественно, в отличие от "переобработанных" изображений современных смартфонов.

Вместе с тем iPhone 4 полностью утратил поддержку Apple с 2016 года, а последнее обновление безопасности было выпущено еще в 2014 году. На сегодняшний день полные обновления получают только iPhone 11 и новее, а iPhone XS, XS Max и XR - лишь ограниченные патчи безопасности. Все более старые модели уязвимы для взломов и вредоносного ПО.

iPhone 4 возвращается в тренды: спрос на 15-летний смартфон вырос почти в 10 разiPhone 4 и другие устаревшие модели iPhone больше не получают обновления безопасности (фото: Future)

Советы по безопасному использованию устаревших iPhone

Не храните личные данные. Не входите в свой Apple ID и не сохраняйте на устаревшем iPhone конфиденциальную информацию - именно это привлекает хакеров. Сюда же относятся приложения вроде почты и мобильного банкинга.

Держите устройство офлайн. Избегайте подключения к Wi-Fi и сотовым сетям. Рекомендуется включить авиарежим и не вставлять SIM-карту - это минимизирует сетевое присутствие старого iPhone.

Передавайте фото вручную. Вместо AirDrop или iCloud используйте проводное подключение к ноутбуку через Finder или iTunes, чтобы загружать ретро-снимки и видео.

Стоит отметить, что большинство этих правил применимо и к устаревшим Android-смартфонам.

Ретро и устойчивое потребление

По мнению экспертов, iPhone 5S остается лучшим iPhone всех времен. Старые смартфоны ценятся за уникальный "зернистый" стиль фото и ограниченные возможности камеры, которые делают снимки особенно эффектными.

Не менее важен аспект устойчивого потребления: покупка старых iPhone (которые чаще всего уже бывшие в употреблении) снижает количество электроники, отправляемой на свалку.

Скорее всего, iPhone 4 не вернется в рейтинг лучших смартфонов в ближайшее время, но ретро-энтузиастам стоит следить за ним.

Напомним, что Apple готовит новый iPhone с камерой на 200 МП, который ожидается к выпуску в 2028 году.

Также мы писали о том, что Apple признала популярную модель iPhone и смарт-часов "винтажными" и объяснила, что означает такой статус для пользователей.

А еще у нас есть материал о грядущих флагманах 2026 года, которые могут стать главными смартфонами нового поколения.

