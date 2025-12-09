ua en ru
iPhone 18 Pro получит долгожданную технологию, о которой мечтают фанаты Apple

Вторник 09 декабря 2025 16:15
iPhone 18 Pro получит долгожданную технологию, о которой мечтают фанаты Apple Apple может перенести Face ID под экран в iPhone 18 Pro (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple активно тестирует технологию Face ID под экраном для моделей iPhone 18 Pro 2026 года. Для этого используется специальное “микропрозрачное стекло”, встроенное в дисплей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

По данным аккаунта Smart Pikachu на Weibo, который ранее публиковал точную информацию о китайской цепочке поставок, Apple тестирует это стекло, чтобы инфракрасные сенсоры TrueDepth проходили сквозь панель без искажений.

Подход аналогичен существующим промышленным технологиям, где используют микроперфорированное или нано-структурированное стекло для локального улучшения передачи ИК-сигнала.

Отмечается, что работа Apple уже заставила поставщиков ускорить подготовку к потенциальному производству.

Face ID и Dynamic Island

Ранее ходили слухи, что iPhone 18 Pro получит Face ID под экраном, но детали пока остаются спорными. В мае The Information сообщала, что модели Pro будут без Dynamic Island, с небольшим отверстием в левом верхнем углу дисплея. Другие источники утверждают, что Dynamic Island сохранится, но станет меньше.

Аналитик Росс Янг отметил, что наличие Face ID под экраном не исключает Dynamic Island - просто “пилюля” станет компактнее. Журналист Bloomberg Марк Гурман также подтверждает, что Dynamic Island у iPhone 18 Pro будет уменьшенной формы.

Информация о “микропрозрачном стекле” поддерживает версию, что TrueDepth-сенсоры будут размещены под экраном, а фронтальная камера сохранит небольшой вырез. Хотя Smart Pikachu не уточняет конкретно Pro-модели, инсайдеры часто используют термин “серия” для всех ранних тестов панелей и материалов, а предыдущие слухи всегда касались старших моделей Apple.

Когда ждать релиз

Apple планирует представить iPhone 18 Pro в сентябре 2026 года, одновременно с новым складным iPhone в рамках отдельного цикла запуска. Обычные модели iPhone 18 и более доступный iPhone 18e, как ожидается, выйдут лишь в начале 2027 года.

Напомним, что Apple готовит юбилейный iPhone с 6 новыми функциями, которые могут появиться в смартфоне.

Также мы писали о том, что Apple убрала из iPhone 17 Pro популярную функцию, которая была на всех предыдущих моделях.

А еще у нас есть материал о том, почему iPhone 18 может стать самым необычным релизом Apple за последние семь лет.

