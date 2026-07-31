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НРК Protector вдвое увеличил грузоподъемность и получил новый тип связи (видео)

16:50 31.07.2026 Пт
2 мин
Какие новые характеристики НРК Protector?
aimg Лев Шевченко
НРК Protector вдвое увеличил грузоподъемность и получил новый тип связи (видео) Фото: НРК Protector ("Украинская бронетехника")
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"Украинская бронетехника" доработала наземный роботизированный комплекс Protector, увеличив его грузоподъемность с 770 до 1480 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Украинская бронетехника".

Почему обновили комплекс

Решение о модернизации было принято по результатам практической эксплуатации на передовой. Фактические возможности платформы оказались выше ранее заявленных характеристик, поэтому разработчики обновили технические параметры и доработали конструкцию.

Для стабильной работы с увеличенной нагрузкой роботизированный комплекс оснастили пневмоподушками в задней подвеске.

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Обновление системы связи

Специалисты также модернизировали систему управления и коммуникации НРК «Protector»:

  • К основному каналу Starlink добавили LTE-связь .

  • Это обеспечивает дополнительный канал коммуникации и увеличивает надежность работы комплекса в сложных условиях.

Эффективность на передовой

В компании отметили, что постоянно усовершенствуют технику на основе обратной связи от военных подразделений.

Один из комплексов Protector всего за месяц перевез более 15 тонн груза , выполняя в среднем до 20 миссий. Одна такая миссия способна обеспечить подразделение запасом продовольствия, боеприпасов и другого имущества ориентировочно неделю.

Как сообщил основатель Школы НРК и офицер батальона НРК 3-й ОШБр Виктор Павлов, в Украине за последние полгода более чем вдвое возросло количество миссий с применением наземных роботизированных комплексов (НРК). При этом первые централизованные поставки техники от государства ожидаются только в конце лета.

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