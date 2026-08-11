Украинские разведывательные дроны удвоили время полета благодаря новой батарее

Нидерландская компания Tulip Tech представила результаты боевого применения новой батареи 4S1P 16Ah для разведывательных дронов. По данным украинских военных, в ряде конфигураций она вдвое увеличивает время полета дронов DJI Matrice 4T и Mavic 3T по сравнению со штатными показателями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tulip Tech.

Разработка по запросу военных

Батарею начали создавать после прямого фидбека от украинских военных, которые просили решения с меньшим весом, но с большей емкостью. Первые прототипы были готовы в марте 2026 года, после чего производство масштабировалось до десятков тысяч единиц. 4S1P 16Ah непрерывно используется Силами обороны Украины с 1 июня 2026 года.

"Только благодаря совместным усилиям военных и команды в Нидерландах нам удалось подобрать оптимальную химию элементов питания и собрать аккумуляторный блок именно под нужды конечных пользователей. Без этого сотрудничества этот блок не был бы таким, какой он есть", – отметил Воутер Холландер, директор Tulip Tech в Украине.

Фото: результаты использования батареи (Tulip Tech)

В компании отмечают, что именно батарея часто определяет, выполнит ли дрон конкретную миссию – разведку, наблюдение или поражение, поскольку от ее емкости, веса, конфигурации и тока разряда зависят дальность и продолжительность полета. При необходимости одна и та же платформа может выполнять различные задачи, если изменить батарею под конкретную миссию.

Технические характеристики и результаты испытаний

Ключевое отличие новой батареи – энергетическая плотность 475 ватт-часов на килограмм и емкость 16 А/ч, что вдвое превышает показатели аналогов на рынке, при этом вес составляет примерно 560 г. Батарея совместима с DJI Mavic 3 и DJI Matrice 4T/E.

По результатам практического использования, в конфигурации 4S1P 16Ah×2 (без штатного АКБ) Matrice 4T показал общее время полета 94 минуты (прирост 135%) и дистанцию 51 км (2×25,5 км).

По ветру 6 м/с тот же дрон пролетал 62 минуты, из которых 6 минут в режиме разведки (прирост 55%), с остатком заряда 19% на дистанции около 15 км.

При высоте 80–150 м и ветре до 3–4 м/с зафиксирован прирост времени полета 75% (около 70 мин.).

Mavic 3T на высоте 80-100 м и при ветре до 12 м/с показал прирост 112% (около 70 минут общего времени полета и около 35 км разведки и зависания).

Расчеты учитывают среднюю продолжительность полета Matrice 4T – 40 мин. и Mavic 3T – 33 минуты.

В компании отмечают, что таких результатов можно добиться при правильной конфигурации DJI-дрона пользователем.